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Как прорастить косточку авокадо
Вы мечтаете о выращивании авокадо дома? Авокадо процветает в домашних условиях и может быть выращено из косточки в любое время года. Для этого вам понадобятся лишь несколько компонентов: сосуд с водой, зубочистка, подходящий горшок, качественная земля и, конечно…
Обработка смородины от болезней и вредителей
Чем опрыскивать смородину Смородина — одна из самых вкусных и полезных ягод, которую можно найти практически в каждом саду. Ухаживать за ней легко. Однако стоит помнить, что она…
Земляника лесная: описание, выращивание, уход, фото
Лесная земляника — ягода, которая произрастает в густых лесах и полянах. Её вкус и аромат не сравняться с садовым «сородичем», а полезные свойства делают ее очень ценной. В…
Вырастить салат не слишком трудоемкий процесс. Вырастить полезную зелень можно даже на собственном балконе. Рассказываем об особенностях посадки салата и ухода за ним. Описание салата листового Питательная и…
Яблоня – удивительное растение, которое является одним из самых популярных фруктовых деревьев . Яблони по праву имеют особое место в сердцах и культуре российского народа . Но когда…
Земляничный шпинат описание, сорта, фото
Описание и сорта шпината земляничного Марь многолистная, жминда или шпинат-малина – названия растения, которое более знаменито, как земляничный шпинат. Культура внешне похожа как на шпинат, так и на…