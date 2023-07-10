Вы мечтаете о выращивании авокадо дома? Авокадо процветает в домашних условиях и может быть выращено из косточки в любое время года. Для этого вам понадобятся лишь несколько компонентов: сосуд с водой, зубочистка, подходящий горшок, качественная земля и, конечно…